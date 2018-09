Une nouvelle compagnie au départ de Bâle en 2019

Un ex-pilote de Ryanair et trois associés veulent lever 100 millions de dollars pour lancer une nouvelle compagnie aérienne. Basée à l'aéroport de Bâle, la société compte proposer des vols low cost vers l'Amérique du Nord, ont indiqué les fondateurs au quotidien Financial Times paru ce lundi. A l'instar des autres compagnies à bas coûts, les prix des billets seraient avantageux, mais les passagers devront payer leurs suppléments tels que la nourriture, le divertissement multimédia, les bagages et le placement en cabine.



La compagnie aérienne - qui n'a pas encore de nom mais qui porte le nom de projet Swiss Skies - mise aussi sur un seul type d'avion, le moyen-courrier Airbus A321neo. Avec une capacité de plus de 200 sièges, il est capable de voler sur une distance de 7400 km.