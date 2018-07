Une nouvelle compagnie nationale pour le Nigeria

Le slogan de la compagnie est « Bringing Nigeria closer to the world » (Rapprocher le Nigeria du monde).



La nouvelle compagnie, qui sera lancée sur la base d’un partenariat public privé, démarrera ses opérations avant la fin de l’année, a assuré le ministre de l'aviation. Cinq avions dont des Airbus A330 et des Boeing B737 serviront de flotte de démarrage avec un objectif visé de 30 avions d’ici les cinq prochaines années.



15 ans après la disparition de la défunte Nigeria Airways, la nouvelle compagnie prévoit d'exploiter 84 lignes domestiques, régionales et internationales.