Une nouvelle directrice de la trésorerie pour CWT

Avant de rejoindre CWT, Courtney Mattson était directrice de la trésorerie chez Mosaic, une société publique basée à Minneapolis, où elle était responsable des relations bancaires mondiales. Elle y a travaillé avec des équipes au Brésil, en Inde, en Chine, au Canada et aux États-Unis.



Auparavant, elle a passé huit ans chez KPMG, où elle était en charge des questions fiscales fédérales et internationales.



De nationalité américaine, Courtney est titulaire d'un diplôme en comptabilité et finance de l'Université du Wisconsin et d'un MBA en finance de l'Université du Minnesota - Carlson School of Management.