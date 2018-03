Une nouvelle dynamique hôtelière à Rouen

Après l’ouverture de l’ Hôtel Campanile Rouen – Mermoz en février dernier, en lien avec la rénovation de son Stade de Rugby, la dynamique touristique se poursuit à Rouen avec 3 promoteurs privés qui viennent renforcer et renouveler l’offre hôtelière dans le centre historique. Le Bestwestern Hôtel de Dieppe vient de fermer ses portes. Actuellement 3* et placé face à la Gare de Rouen-Rive droite, il entreprend la transformation complète du bâtiment et vise un classement en 4* accompagné d’un restaurant gastronomique. Il rouvrira pour la fin d’année 2018 / début 2019.Situé dans l’ancienne enceinte du Château des Ducs de Normandie, un Radisson Blu a débuté sa construction au mois de mars 2018 après un programme de fouilles. Il comprendra 90 chambres, 60 places de parking, un restaurant et un espace séminaire entre la gare et le futur Quartier des musées. Objectif affiché : une ouverture pour le premier semestre 2019.Dernier projet d’hôtellerie de luxe : la transformation de l’ancien Palais des Consuls face à la Seine et voisin de l’Opéra Rouen-Normandie en hôtel 5 étoiles par le groupe Cap Horn à partir de 2019.Ces initiatives privées et publiques accompagnent l’organisation touristique de l’Armada de Rouen du 06 au 16 juin 2019. La plus grande réunion de voiliers au monde, événement gratuit, fêtera ses 30 ans et sa 7e édition sur les quais de Seine. Une période forte pour le tourisme... que les voyageurs d'affaires auront sans doute tout intérêt à éviter !