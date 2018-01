Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Une nouvelle grille tarifaire pour Singapore Airlines

Singapore Airlines et sa compagnie régionale SilkAir mettent en place une nouvelle grille tarifaire le 20 janvier 2018. Les voyageurs d'affaires et les acheteurs verront que les principales modifications portent sur la présélection des sièges, les taux d’accumulation de miles pour le programme de fidélité, la franchise bagages et les conditions de remboursement applicables à certains tarifs.



A lire également Singapore Airlines : les nouvelles cabines de l'A380 s'envoleront vers Londres et Hong Kong

Singapore Airlines va devenir quotidienne sur Cape Town

Singapore Airlines met un 3ème A380 sur Londres

Singapore Airlines lance Kris le Chatbot

Singapore Airlines vole vers Athènes avec Scoot Singapore Airlines et sa compagnie régionale SilkAir ont repensé leur grille tarifaire.



Classe économique

Trois nouveaux types de tarifs seront introduits pour les réservations en classe économique, dénommés «Lite», «Standard» et «Flexi». La franchise bagages passera à 35 kg pour les tarifs Flexi les plus élevés, et restera à 30 kg pour les tarifs Lite et Standard.

La présélection de siège, qui est actuellement disponible sans frais pour toutes les réservations en classe économique, sera désormais facturée pour les tarifs Lite à partir de 5 dollars US par segment de vol. La présélection restera disponible sans frais pour les familles avec enfants (12 ans et moins) dans la même réservation.



Aucun frais ne s’appliquera à la présélection de siège pour les types de tarif Standard et Flexi. Toutefois, une nouvelle catégorie de fauteuils, les "forward zone/ zone avant", sera facturée pour les tarifs standard. De plus, des frais continueront également à s’appliquer pour les places avec espace supplémentaires pour les jambes, qui étaient jusqu’à présent dénommés "sièges préférés".



Tous les clients, quel que soit leur type de tarif, pourront toujours faire leur sélection de places gratuitement dans la fenêtre d’enregistrement par internet ouverte 48 heures avant le voyage, sous réserve de disponibilité.



La présélection de siège sera possible quel que soit le type de tarif pour les membres du PPS Club (sièges Standard, Forward zone et Extra Legroom), ainsi que pour les membres KrisFlyer Elite Gold (sièges Standard et Forward Zone) et KrisFlyer Elite Silver (sièges standard).



Les taux d’accumulation de miles seront fixés à 50% pour les tarifs Lite, à 75% pour les tarifs Standard et à 100% pour les tarifs Flexi.



Classe Premium Economy de SIA

Deux types de tarifs seront disponibles en Premium Economy, «Standard» et «Flexi». La franchise bagages restera inchangée à 35 kg pour les deux types de tarifs. Le cumul des miles, qui est actuellement fixé à 110% pour tous les tarifs Premium Economy, passera à 125% pour le nouveau type de tarif Flexi, tandis qu’il sera réduit à 100% pour le nouveau type de tarif Standard.



La présélection de siège continuera d’être possible sans frais pour toutes les réservations de la classe Premium Economy, tandis que les fauteuils avec espace supplémentaire pour les jambes seront facturés, sauf pour les membres du club PPS qui profiteront d’une sélection de sièges plus large.



Classe Affaires

Trois types de tarifs seront disponibles en classe Affaires, dénommés «Lite», «Standard» et «Flexi». La franchise bagages restera inchangée en classe Affaires à 40 kg, et la présélection de siège continuera d’être offerte sans frais pour toutes les réservations.



Le cumul des miles passera à 150% pour le nouveau type de tarif Flexi, tandis qu’il sera fixé à 125% pour les billets Standard et Lite.



Suites et Première classe de SIA

Le cumul de miles KrisFlyer passera de 150% à 200% pour les réservations en Suites et Première classe, tous les autres droits et avantages restant inchangés.



KrisFlyer Elite et PPS Club

En plus des avantages de présélection de siège, les membres KrisFlyer Elite et PPS Club bénéficieront de nouveaux privilèges de franchise bagages pour les nouveaux types de tarifs en classe Premium et en Economie.



Les membres du PPS Club auront le droit à 50 kg supplémentaires de bagage à l’enregistrement en Première classe, à 40 kg supplémentaires en classe Affaires, à 35 kg supplémentaires en classe Premium Economy et à 30 kg supplémentaires en classe Économique. Les membres KrisFlyer Elite Gold profiteront aussi d’une franchise supplémentaire de 20 kg pour les bagages enregistrés dans toutes les classes.