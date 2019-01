Une nouvelle ligne Moscou-Nice Côte d'Azur

A compter du 28 avril 2019, la compagnie russe S7 Airlines opérera jusqu’à 6 vols hebdomadaire entre l’aéroport Nice Côte d’Azur et sa base de Moscou-Domodedovo.



Avec l’arrivée de S7, Nice Côte d’Azur totalisera, au cours de l’été 2019, 36 vols par semaine vers la Russie, contre 29 au cours de l’été 2018, et proposera 14% de sièges en plus à 300 000 unités. Dans le détail, 29 vols auront pour destination Moscou et 7 Saint-Pétersbourg, contre 6 l’an dernier, l’aéroport annonçant une fréquence additionnelle avec Rossiya Airlines.