Une nouvelle pluie de célébrités britanniques pour les consignes de British Airways

La première version sortie en 2017 dont le casting se composait entre autres de Gordon Ramsay, Sir Ian McKellen, Thandie Newton et Rowan Atkinson plus connu sous le nom de Mister Bean, a été vue plus de 25 millions de fois.Cette fois c'est à l'acteur Sir Michael Caine (L’œuvre de dieu, la part du diable, The Dark Knight, Hannah et ses sœurs), Joanna Lumley (Absolutely Fabulous), Olivia Colman (Broadchurch), Naomie Harris (James Bond, 28 jours plus tard), l'acteur et écrivain David Walliams ainsi qu'au mannequin Jourdan Dunn de jouer le jeu d’une audition en présentant avec humour les consignes de sécurité à bord, sous l'œil de l'humoriste Asim Chaudhry, qui tente de diriger chacun de leurs mouvements.La vidéo fait également la promotion de Flying Start, le partenariat caritatif mondial entre British Airways et Comic Relief qui a soutenu plus d'un demi-million d'enfants des communautés les plus pauvres à travers le Royaume-Uni et le monde depuis son lancement en 2010.