Une nouvelle résidence d'affaires à Toulouse

Implanté à proximité immédiate de l’Oncopole de Toulouse, l’appart-hôtel Zenitude Toulouse Fluvia propose 160 appartements. Ils sont entièrement meublés et équipés, avec une kitchenette, un espace salon et bureau ainsi qu'une salle de bain privative. Une connexion wifi est également disponible gratuitement dans tous les logements.Le restaurant de la résidence, l’Hélice, servira les voyageurs d'affaires tous les midis et tous les soirs à partir du mois de décembre.L’établissement peut aussi accueillir des réunions et séminaires avec ses 3 salles modulables, équipées de matériel de projection, paperboard et micro.Le communiqué ajouteEn effet, le groupe Zenitude a repensé son offre d’accueil en 2018. En plus de la rénovation de ses établissements, l'entreprise a débuté depuis quelques mois une refonte totale de ses espaces communs. Nouveau mobilier et nouvelle disposition : les classiques réceptions deviennent des lieux ouverts. Ainsi, les check-in, en dehors des heures d’affluence, se font assis autour d’une boisson chaude, dans un fauteuil douillet. Par ailleurs à l'exemple du Zenitude Toulouse Fluvia, des espaces de co-working sont aménagés dans l'établissement.Zenitude Toulouse Fluvia6 Avenue Hubert Curien31100 ToulouseTel : 05.31.61.80.40Mail : fluvia@zenitude-groupe.com