Une nouvelle résidence pour les séjours longs en Arabie Saoudite

Hyatt House Jeddah Sari Street mise sur une ambiance décontractée et authentique. La résidence propose 102 hébergements allant du studio à l'appartement avec une chambre. Ils sont tous équipés d'une kitchenette, d'un télé écran plat et du wifi gratuit.Les voyageurs d'affaires qui ne souhaitent pas se faire la cuisine, peuvent prendre leur petit-déjeuner au Omelet Bar. Le H Lounge propose pour sa part une cuisine de bistrot tous les jours entre midi et minuit. Par ailleurs, l'établissement abrite une épicerie ouverte 24/24.Les clients ont aussi la possibilité pendant leur séjour de profiter d'une salle de gym, d'un business center et d'une salle de jeu qui propose entre autres des billards et des jeux vidéos.Les entreprises peuvent organiser des événements au sein de la résidence grâce à deux salles de conférences. Elles offrent une capacité de 35 personnes.3023 Sari Street West,Al Salamah District Jeddah,Arabie Saoudite, 23436-6378Tel : +966 12 633 1234