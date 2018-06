Une nouvelle solution d'autopartage dédiée aux entreprises

Optimum Automotive Group, un service d’autopartage et de covoiturage pour professionnels. La plate-forme de la solution est réalisée sur-mesure. Elle peut ainsi s'adapter aux besoins des petites et grandes entreprises. Si les sociétés sont dans une même zone géographique, elles ont la possibilité d'entrer en collaboration pour mutualiser ce système.



Le spécialiste des solutions connectées pour les entreprises a imaginé différentes offres de services.



Le Pack Silver se compose d’une plate-forme simple et intuitive pour les entreprises ainsi qu’une application mobile à l’intention des collaborateurs. Sur le site, l’entreprise paramétra différents critères du système de covoiturage souhaités (choix d’une monétisation, gestion des autorisations par conducteur ou par véhicule). Quant à la mise en ligne d’une annonce, elle repose sur les mêmes principes qu’un site ou une application de covoiturage pour les particuliers, tant pour le conducteur que pour les passagers (proposition de trajets réguliers/uniques, modalités du trajet, visualiser, valider ou refuser les demandes, consultation des réservations).



Le Pack Gold comprend en supplément divers outils de communication pour informer les collaborateurs, valoriser et faciliter ce système de mobilité (Signalétique parking réservé, stickers véhicules etc…).



Le Pack Platinium propose, en surplus du pack Gold, un accompagnement pour toute structure souhaitant populariser sa résolution en matière de covoiturage. Le lancement de ce système de mobilité sera alors événementialisé et l’entreprise disposera également d’un suivi biannuel de l’évolution du système afin de l’améliorer si besoin.



La plate-forme de services Drive & City permet de créer et gérer aisément les différents pools de véhicules pour une exploitation optimisée, en définissant plusieurs paramètres (sociaux, géographiques…).



Drive&City met à disposition des collaborateurs une application dédiée qui leur permet de gérer les réservations en ligne en quelques clics. Simple et intuitive, elle donne la possibilité à l’utilisateur de définir ses choix et de réserver le véhicule souhaité, mais aussi d’ouvrir / fermer les portes (plusieurs technologies sont proposées), de mettre le véhicule en protection ou encore de bénéficier de services utiles telle que la localisation des stations de carburant à proximité.



Les outils d’analyses statistiques permettront aux gestionnaires de parc de suivre et adapter les évolutions d‘un système naturellement évolutif.