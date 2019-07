Une nouvelle taxe arrive !

Le gouvernement va mettre en place une écotaxe sur les billets d'avions à partir de 2020 pour tous les vols au départ de la France, sauf vers la Corse et l'Outre Mer et sauf vols en correspondance.



L'écotaxe s'appliquera à toutes les compagnies et s'appliquera sur tous les billets d'avion (1,50 euros sur les vols intérieurs et intra-européens en classe économique et jusqu'à 18 euros pour les vols hors UE en classe affaire).



Le gouvernement espère faire rentrer dans ses caisses 182 millions d'euros afin d'investir dans des infrastructures de transports plus écologiques comme le ferroviaire a annoncé Elisabeth Borne mardi. Voilà qui va faire plaisir au pro-nucléaires... A moins que ce ne soit pour maintenir à flot les petites lignes...