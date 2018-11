Une nouvelle tête à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Corinne Menegaux a été nommée Directrice Générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris.



Diplômée de l’ESSEC Business School, elle a bâti sa carrière dans le secteur des Salons professionnels et grand public.



Depuis 2009, Corinne Menegaux exerçait la fonction de Directeur de Pôle chez Reed Expositions France, premier organisateur mondial de salons. Elle était notamment en charge des secteurs de l’Hôtellerie-Restauration avec Equip’Hotel, et des salons grand public avec des événements emblématiques comme la FIAC, Paris Photo, Livre Paris ou Comic Con.