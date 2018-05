Une nouvelle tête au Four Seasons Hotel George V

Après 16 années passées au sein du groupe Four Seasons, Jean-Claude Wietzel a été nommé au poste de Vice-Président Régional et Directeur Général de l’hôtel du Four Seasons Hotel George V, Paris. Diplômé du MBA en Management Hôtelier International de l’IMHI (Institut de Management Hôtelier International, ESSEC Paris - Université Cornell), il a rejoint le groupe Four Seasons en 2002 au poste de Directeur du Four Seasons New York.



Nommé par la suite Directeur du légendaire Four Seasons Hotel George V, Paris, il s’attache pendant 4 ans à la création d’expériences uniques pour les clients avant de prendre le poste de Directeur Général de Sharm El Sheikh en 2007. Jean-Claude Wietzel s’envole ensuite pour le Maroc en 2010 et pilote l’ouverture du Four Seasons Resort Marrakech. Il ajoute enfin à son parcours international l'Île de Maui, à Hawaï où il opère une transformation drastique des 380 chambres, suites et parties communes. Il y est nommé Vice-président Régional en 2017 avant de revenir vers la Ville Lumière et le George V.



En tant que Vice-Président Régional et Directeur Général du Four Seasons Hotel George V Paris, Jean Claude Wietzel souhaite s’appuyer sur les fondements qui ont fait le succès de l’hôtel légendaire tout en y ajoutant sa philosophie Four Seasons et son expérience Internationale. Il pilotera dès 2018 les nouvelles ouvertures de l’hôtel, dont deux salons de réception, une nouvelle cour de marbre et le nouveau Spa prévu pour juin 2018.