Une nouvelle tête européenne pour FCM Travel Solutions

Andrew Boxall sera basé à Londres. En tant que Directeur Général de la région Europe de FCM, il sera chargé d’accompagner la croissance de la TMC en Europe du nord, en pilotant les opérations en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas.



Cette nomination fait suite aux acquisitions stratégiques du groupe Flight Centre, maison-mère de FCM, en Europe dès 2016 : d’abord aux Pays-Bas, puis dans 5 pays d’Europe du nord (Suède, Danemark, Norvège, Finlande et Allemagne).



Andrew Boxall travaillera en étroite collaboration avec Steve Norris, Corporate Managing Director EMEA pour le groupe Flight Centre.



Il a rejoint le groupe Flight Centre en 1998 et a exercé diverses fonctions dans la distribution, les processus d’achats et les produits corporate. Au cours des 9 dernières années, il a occupé le poste de Managing Director de Flight Centre aux Émirats Arabes Unis.