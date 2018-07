Une nouvelle tête pour la transformation digitale de CWT

En tant que VP et Chief Technology Transformation Officer de CWT, Rachel O'Brien dirigera la gouvernance, la production de rapports, la mesure et la budgétisation pour l'ensemble du secteur de l'organisation des produits et de la technologie, sous la responsabilité d'Andrew Jordan.



Rachel O’Brien a occupé plusieurs postes de Chief Technology Transformation Officer chez Santander UK, Pearson Technology, Penguin Group et NSC Technology. Dernièrement, elle était responsable du déploiement de la technologie chez Ladbrokes Coral, et plus précisément du changement de la culture d’entreprise liée à cette transformation digitale.



Elle est titulaire d'un Bachelor en éducation, d'un diplôme universitaire en enseignement secondaire et elle a suivi la formation de la méthode de gestion et de certification Prince2.