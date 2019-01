Une nouvelle tête pour le département Online Travel d’Amadeus

Auparavant chez Egencia, la TMC du groupe Expedia, où elle a occupé le poste de Vice-présidente senior et de Directrice commerciale, Mieke De Schepper apporte avec elle plus de 17 ans d’expérience des marchés B2B et B2C.



Elle a aussi été Vice-présidente de l’unité Lodging Partner Services du groupe Expedia en Asie-Pacifique. Avant cela, elle a occupé, pendant 10 ans, différents postes de direction locale, régionale et mondiale en produits, marketing et ventes chez Phillips Electronics.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mieke De Schepper sera chargée d’aider les agences de voyages en ligne, les TMC et les start-up de voyages à développer leurs marchés, ainsi que de positionner Amadeus en tant que partenaire de choix pour les voyages en ligne.



Dépendant de l’unité Travel Channels d’Amadeus, elle sera rattachée à Decius Valmorbida. Ayant vécu et travaillé dans le monde entier, notamment en Asie-Pacifique depuis 14 ans, elle assumera aussi la direction régionale de ce territoire et restera basée à Singapour.