Une passagère blesse en vol 3 PNC d'American Airlines

Evoquera t-elle le mal des airs ? Une femme de 36 ans s'est précipité vers le cockpit alors que son vol American Airlines 1033 était en phase tout à fait normale d'atterrissage sur l'aéroport de Charlotte, après un vol depuis Dallas Forth Worth qui s'était déroulé tout aussi normalement. L'équipage avait déjà bouclé sa ceinture, lorsque la dame s'est ruée du fond de la cabine éco vers le cockpit ce mercredi 31 janvier, et sans doute personne ne saura jamais pourquoi.



Rapidement interceptée, la passagère s'est rudement débattue, mordant au sang un steward à l'avant-bras, frappant une hôtesse également à l'avant-bras et donnant de rudes coups de pied à l'abdomen d'une autre, venue à la rescousse. Ayant finalement le dessus, les 3 PNC sont parvenus à immobiliser cette femme avec du ruban adhésif sur un siège de Première, le temps de l'atterrissage et de son arrestation par les forces de l'ordre.



Les 3 PNC ont été pris en charge par l'infirmerie d'American Airlines à Charlotte et la passagère mise en détention. Elle doit être jugée en début de semaine en comparution immédiate.