Une pomme offerte par Delta lui coûte 500 dollars

"On m’a demandé si mon voyage à Paris avait été coûteux. J’ai dit que oui... Je ne comprenais pas très bien pourquoi l'agent me posait la question. Il m’a répondu que ça allait me coûter beaucoup plus cher maintenant qu’il allait me coller une amende de 500 $"

"Je comprends que la loi et le ministère de l’Agriculture ne veulent pas de certains insectes aux États-Unis, mais encore, la pomme provenait de Delta et je crois que c’est le point le plus important dans cette histoire".

Pendant son vol retour depuis Paris, Crystal Tadlock s'est vue offrir par les PNC de Delta Air Lines une pomme emballée dans un sac en plastique aux couleurs de la compagnie. N'ayant pas faim à ce moment là, la passagère l'a mise dans son sac. Ce geste anodin - que bon nombre de voyageurs d'affaires font avec les snacks non-consommés à bord - lui a créé un couteux problème.A son arrivée, les douanes américaines ont trouvé le fruit toujours emballé dans son sac lors d'un contrôle aléatoire. Or, il n'est pas autorisé d'entrer aux USA avec des fruits ou des plantes. L'agent lui a alors mis une amende de 500 dollars., a-t-elle expliqué à la chaîne KDVR de Denver . Elle a ajouté :Elle regrette également que la compagnie ne prévienne pas les passagers qu'il ne faut pas amener les fruits hors de l'avion.Interrogée sur cet indicent, Delta a répondu qu'elle encourageait ses clients à suivre la réglementation des douanes et de la protection des frontières des USA. Certes.