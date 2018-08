Une porte mal verrouillée fait une grosse frayeur aux passagers

Après le décollage ce dimanche 5 août du vol d'ASL Airlines, partant de l'aéroport Saint-Exupéry vers Santorin en Grèce, un " bruit assourdissant " se faisait entendre à bord et de nombreux passagers se sont plaints d'avoir " mal aux oreilles et à la tête ". L'équipage s'est rapidement rendu compte qu'une porte était mal verrouillée.



Procédure de sécurité, pas question de tenter de refermer (!!), l'appareil est revenu sur le tarmac en urgence. " Le souci c'est qu'on n'entendait pas les annonces tant il y avait de bruit ", a raconté une passagère au micro de RTL. Ce n'est donc qu'une fois revenus sur la terre ferme que les passagers ont appris que la porte était mal fermée. L'appareil a pu redécoller une heure plus tard pour les vacances.