Une semaine active pour Air Transat

Le moins que l’on puisse dire c’est que les choses bougent chez le transporteur Canadien. Voici la chronologie d’une semaine qui fût bien chargée.



Un vol Bruxelles / Montréal menacé Une menace d'attentat a été formulée par mail au sujet du vol Air Transat qui devait quitter Bruxelles pour Montréal à 13h30 ce mercredi. La police fédérale a procédé à un contrôle minutieux de l'avion et n'a rien trouvé de suspect. Il s'agissait en fait d'une fausse alerte pour laquelle une enquête a été bien évidement diligentée.

C’est au tour de Mulhouse de recevoir l’A321LR Un A321neo Long Range s’est posé sur la plateforme aéroportuaire ce Mardi. Ce mono-couloir est configuré pour recevoir 12 passagers en classe Affaires et 187 en Economie. Air Transat propose jusqu’au 5 octobre deux rotations hebdomadaires entre Bâle-Mulhouse et Montréal. Bordeaux avait déjà accueilli la compagnie et ce type d’avion qui révolutionne le transport transatlantique sur plus d'un point.

Air Canada rachète Air transat Le Conseil d’administration d’Air Canada a approuvé le rachat de des actions d’Air Transat. Valorisées à 13CAD, l’offre valorise la compagnie à hauteur de 520 MCAD. Cette fusion est regardée de près par la concurrence qui dessert la destination la ligne Montréal/France étant une ligne hyper concurrentielle.