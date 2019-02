Une semaine très chargée pour les aéroports chinois

Le Nouvel An Lunaire - qui marque le début de l'année du Cochon - sera célébré, ce mardi 5 février 2019. Selon l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC), plus de 73 millions de passagers vont voyager pendant cette période de fêtes. Cela représente une hausse d’environ 12% par rapport à l’année dernière.



Face à cette forte affluence, attendue au moins jusqu'au 10 février, les compagnies aériennes et aéroports asiatiques ont mis en place des dispositifs exceptionnels. Par exemple, Air China indique avoir augmenté significativement ses capacités logistiques. Elle assurera plus de 52 131 vols. Elle a entre autres renforcé la fréquence des vols sur les lignes domestiques et internationales les plus populaires, telles que Paris, Londres, Bangkok, Phuket, Hawaii, Los Angeles, Sanya, Guilin ou encore Xi'an. De plus, des comptoirs d'enregistrement supplémentaires seront ouverts et davantage d'employés seront déployés pour guider et aider les clients.



"La Golden Week de la Fête du Printemps est l’un des événements les plus importants de l’année en Chine" , explique Luo Yong, Directeur général du Département Marketing d'Air China. Surnommée ainsi en raison de son succès économique, La Golden Week de fin janvier-début février – selon le calendrier lunaire – est en effet l’occasion pour tous les travailleurs migrants installés en ville de rentrer en province passer du temps dans leurs familles ou de profiter des congés en Chine ou à l’étranger.



De son côté, Taiwan Taoyuan International Airport prévient les voyageurs d'affaires que pendant cette période chargée les retards d'une heure pourraient être assez fréquents. Les délais pourraient même atteindre jusqu'à 4 heures lors des pics d'affluence.



La plate-forme thaïlandaise de Suvarnabhumi prévoit aussi un important afflux de touristes chinois pendant les festivités et attend ainsi plus de 200 000 passagers quotidiens. Les services de l’immigration ont ainsi ouvert 23 guichets supplémentaires au sein de la plate-forme.



Les aéroports ne seront pas les seuls à faire le plein pendant ces célébrations. Les chemins de fer chinois tablent sur 413 millions de voyages durant la période du Nouvel an lunaire. Cela représente une augmentation de +8,3% par rapport à 2018.