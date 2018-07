Une star de Bollywood réserve toute la première classe d'Emirates pour "voyager tranquillement"

S'est-il par chance retrouvé tout seul à bord de la première ou a-t'il réellement payé chaque place pour s'assurer la tranquillité qu'il revendique ?

On ne le sait, la compagnie ne communiquant pas ce genre d'information. Quoi qu'il en soit, la vedette de Bollywood semble avoir apprécié l'expérience au point de la partager avec de nombreuses vidéo publiées sur ses comptes de différents réseaux sociaux.



Le site web d'Emirates montre qu'un billet de première classe de Dallas à Dubaï coûte près de 19.000 euros et il y a 6 suites privatives à bord du B777 qui effectue cette liaison. Cela fait donc 114.000 euros pour "voyager tranquillement" ainsi que le souhaite Mika Singh.



Un comportement qui a bien évidemment été raillé sur les réseaux sociaux.Beaucoup reprochant à l'artiste de faire un étalage inutile de sa richesse. Pas démonté, le chanteur répond qu'il veut "lancer une mode parmi les célébrités et voir laquelle aura l'audace d'en faire autant."