Une tempête traverse les USA , des centaines de vols menacés

La tempête Eboni qui traverse actuellement les USA d'ouest en est, a repris de la puissance dans les plaines de l'ouest ce mercredi 26 décembre. Le Kansas est ainsi touché par de fortes pluies. De plus, des chutes de neige ont été observées dans le Dakota du Sud et son voisin du Nord. Elles pourraient durer jusqu'à jeudi.



Poursuivant son chemin vers l'est, la tempête menace désormais le Texas. Des vents violents et de fortes pluies impacteront tous les états du sud des États-Unis jusqu'à vendredi.



Les États plus au nord - comme le Nebraska et le Minnesota - pourraient connaître pour leur part des chutes de neige abondantes ces jeudi et vendredi. La tempête se dirigera ensuite vers Raleigh, en Caroline du Nord, Washington, D.C et le nord de Boston. De la neige sera également attendue vendredi matin en Nouvelle Angleterre.



Des centaines de vols sont ainsi menacés par ces nombreuses intempéries. Il est conseillé de vérifier le statut de son vol avant de se rendre à l'aéroport. Prudence également sur les routes : elles pourraient aussi devenir dangereuses.