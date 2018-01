Une vague de très grand froid sur l’Est des Etats-Unis, 2000 vols annulés ce jeudi

Une sévère chute des pressions atmosphériques va conduire a une sévère tempête hivernale ce jeudi sur toute la côte Est américaine, et de la neige est déjà arrivée en Floride. Selon FlightAware, plus de 2000 vols sont annulés notamment sur les aéroports de Logan, LaGuardia, Newark Liberty et JFK. Le Canada est naturellement également concernés.



La dépression devrait être aussi intense qu’exceptionnelle au point, comme l’écrit notamment le Washington Post, que les prévisionnistes américains parlent de "bombe » météo qui s’explique par la confrontation du froid glacial des terres avec la chaleur remontant des mers caribéennes par le courant océanique du Gulf stream.



Les États-Unis en sont actuellement à leur dixième journée de températures froides records qui ont commencé aux alentours de Noël.