Une vente flash chez Hop! Air France

Hop! Air France lance une promotion flash avec des vols à 35 €* TTC l’aller simple pour profiter du Sud-Ouest , mais pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, les clients doivent effectuer leur réservation entre le 25 et le 26 avril 2018, pour des voyages compris entre le 23 mai et le 30 juin 2018.Cette offre est valable sur de nombreuses lignes du réseau Hop! Air France en provenance et en direction du Sud-Ouest telles que :• De et vers Paris-Orly : Agen, Biarritz, Bordeaux, Brive, Castres, Montpellier, Pau, Perpignan, Tarbes-Lourdes, Toulouse• De et vers Paris-Charles de Gaulle : Bordeaux, Montpellier, Pau, Toulouse• De et vers Lyon : Biarritz, Bordeaux, Brive, Pau, Toulouse• De et vers Nantes : Montpellier, Toulouse• De et vers Bordeaux : Lille, Lyon, Marseille, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly• De et vers Toulouse : Caen, Lille, Lyon, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Rennes, StrasbourgLes clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de hop.com et airfrance.fr , appeler le centre d’appels Hop! au 0892 70 22 22** ou le centre d’appels Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point de vente Air France ou dans une agence de voyage.