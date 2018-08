United cible la clientèle d'affaires en se renforçant sur l' Europe

En 2019, la compagnie américaine ajoutera un service d'été de Newark à Prague et Naples, et des vols tout au long de l'année de San Francisco à Amsterdam.



"L 'augmentation de la capacité transatlantique s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'entreprise plus large qui comprend l'expansion du service en classe affaires riche en marges" , précise Patrick Quayle, vice-président du réseau international de United.



"Nous observons les voyageurs d'affaires et l'Europe est très bonne pour nous ," a également ajouté la compagnie.



En revanche, United ne prévoit pas actuellement d'ajouter ou de réduire les vols à destination de l'Asie