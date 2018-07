United commande 29 avions dont 4 Boeing 787

United a annoncé lundi 16 juillet l'achat de 29 nouveaux appareils, dont 25 Embraer E175 et quatre Boeing 787-9.



United prendra livraison de 25 nouveaux Embraer E175 en 2019 et les utilisera pour remplacer les 25 CRJ700 actuellement pilotés par United Express. Alors que les avions ont à peu près la même capacité, l'Embraer 175 est beaucoup plus confortable.



Ensuite, United prendra livraison de quatre nouveaux Boeing 787-9 en 2020, ce qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de remplacement de sa flotte de gros porteurs. Ces derniers devraient remplacer les 777-200 les plus anciens de United. United utilise le 777 depuis 1995, certains de ces avions ont maintenant 23 ans.



United possède déjà 37 Boeing 787, dont 12 Boeing 787-8 et 25 Boeing 787-9. Elle a également 12 Boeing 787-10 en commande, qui ont une plus grande capacité mais une portée plus courte que les 787-9.