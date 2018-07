United offre des vols pour réunir les familles d'immigrants séparées à la frontière américaine

Depuis jeudi 26 juillet les premières familles ont pu profiter de ces vols offerts par le transporteur. Des vols prévus jusqu'au samedi 4 août, bien qu'ils puissent se poursuivre dans les semaines et les mois à venir.



Cette semaine, le Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, également connu sous le nom de RAICES, basé au Texas, a annoncé qu'il ferait un don de 3 millions de dollars pour l'initiative " Flights for Families ", également axée sur la réunification des familles.



Un tribunal de San Diego a ordonné fin juin la réunification des familles de migrants séparées par la police de l'immigration, dénonçant la politique de "tolérance zéro" du gouvernement Trump.



Selon la décision du tribunal de San Diego, les parents devaient, sauf en cas de danger pour leurs enfants, être réunis avec eux sous 14 jours pour les moins de cinq ans et sous trente jours pour tous les autres. Ce délai est arrivé à expiration et la justice demande à l'administration américaine d’accélérer le retour des enfants auprès de leurs parents.



Depuis le mois de mai, les poursuites systématiques engagées contre les parents traversant la frontière avec leurs enfants avaient abouti à la séparation de plus de 2.300 mineurs, provoquant un tollé aux Etats-Unis et à l'étranger.



L'initiative prise par United Airlines suscite de très nombreux commentaires positifs. " Nous sommes fiers de faire notre part pour connecter les gens et unir le monde ", a sobrement déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.