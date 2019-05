United ouvre un nouveau salon à New-York LaGuardia

Le salon de 975 m² (30% plus grand que l'ancien salon) dispose d'un wifi gratuit, de salles de bien-être et de cabines téléphoniques, de la restauration rapide et d'un buffet de plats chauds.



L'installation est située après la sécurité à proximité des portes de United dans le nouveau terminal B Eastern Concourse, d'où le transporteur commence ses opérations le 1er juin.



Le nouveau terminal B d'une valeur de 4 milliards de dollars remplacera graduellement l'installation actuelle, vieille de 50 ans, et lorsqu'il sera terminé, il comptera au total 35 portes d'embarquement.



United desservira des destinations telles que Denver, Houston, Chicago et Washington à partir de cinq portes dans le nouveau hall.