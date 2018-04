United propose une option early boarding

Les passagers d'United Airlines munis d'un billet Basic Economy peuvent être parmi les premiers à monter dans l'avion en prenant l'option Embarquement Prioritaire. Ce pass permet aux clients Eco de faire partie du groupe 2, soit celui juste après les passagers First et Business ainsi que les membres Premier 1K et Platinum.



Cette option - dont la disponibilité et le tarif variera en fonction de la destination, de la date ou encore de l'heure du vol – est proposée à partir de 9 dollars. Elle est non-remboursable en cas de retard ou annulation.