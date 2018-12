United renforce son partenariat avec Copa et Avianca

United Airlines étend son accord avec Copa et Avianca pour mieux servir les passagers voyageant en Amérique latine. Le nouvel accord augmente le nombre de vols sans escale, ajoute des vols supplémentaires sur les routes existantes et réduit les temps de parcours.

" Cet accord représente le prochain chapitre du voyage aérien entre les États-Unis et l'Amérique latine ", a déclaré Scott Kirby, président de United. " Nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires du réseau Star Alliance, Avianca et Copa, afin d'apporter la concurrence et la croissance nécessaires à de nombreux marchés mal desservis tout en offrant une meilleure expérience globale aux clients d'affaires et de loisirs qui voyagent à travers l'hémisphère occidental ."



Grâce à cet accord renforcé, les passagers de ces compagnies auront accès à un réseau de plus de 275 destinations en Amérique latine et aux États-Unis.