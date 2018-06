United s'ouvre au MICE pour les entreprises

C'est un nouveau service que vient de mettre en place United. Son objectif : simplifier les démarches de ses clients et gérer toutes les demandes spéciales relatives aux vols pour les petits et grands événements.Organisée autour d'experts, cette offre permet à la compagnie de répondre à une demande de transport sous 24 heures et à proposer une grille tarifaire flexible associée à des tarifs annoncés compétitifs.Pour un confort optimal, une assistance peut être fournie à la demande dans les aéroports européens de United le jour du départ. Les sièges réservés sont assignés conformément à la « rooming list » et à la disponibilité.Le service MICE de United Airlines peut être contacté par e-mail ou par téléphone au 01 71 23 07 04.