United va lancer une Premium Economy en 2018

Une note d'United, obtenue par Seth Miller et diffusée en interne le 18 janvier 2018, révèle que la compagnie prépare le lancement d'une classe Premium Economy sur certains vols internationaux en 2018. Cette nouvelle offre, baptisée Premium Plus, proposera aux passagers plus d'espaces, de confort et de services. Le siège sera plus spacieux tandis que le repas sera servi dans de la vaisselle en porcelaine. Des boissons non-alcoolisées gratuites ou encore une couverture et un oreiller Saks Fifth Avenue seront également offerts aux clients. Par ailleurs, les voyageurs se verront remettre une trousse de confort à bord.Si United a confirmé à la presse qu'elle comptait déployer cette nouvelle gamme en 2018, elle n'a pas donné de détails sur le planning, les appareils concernés, le siège choisi ou encore les destinations.