United veut réduire ses émissions de gaz de 50% d'ici 2050

United Airlines s'est engagée à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre de 50% par rapport à 2005 d'ici 2050. Cela équivaut à retirer 4,5 millions de véhicules de la circulation chaque année, soit le nombre total de voitures à Los Angeles et à New York réunies.



Pour y parvenir, la compagnie aérienne prévoit de continuer à investir dans ses initiatives environnementales en cours comme l'utilisation accrue de biocarburants aéronautiques plus durables, l'intégration de nouveaux avions plus économes en carburant dans la flotte et la mise en place de nouveaux processus opérationnels permettant de mieux économiser le carburant.