Univ’AirPlus 2018, le 6 septembre abordera le "Big Bang de la Blockchain"

Si 2017 avait abordé l’intelligence artificielle avec une " confrontation amicale " entre l’humain et l’algorithme, l'Univ'AirPlus 2018 s’intéressera à la blockchain. Un sujet qui annonce un vaste bouleversement des usages... Evolution ou Révolution ? La question est classique mais passionne toujours. D’autant que la réponse est loin d’être simple car le sujet est « disruptif ». Bien plus qu’une simple tendance conjoncturelle, la blockchain s’apparente à une véritable lame de fond structurelle en passe de bousculer de nombreux secteurs dont celui du voyage d’affaires.



Née avec la monnaie numérique bitcoin en 2008, cette technologie permet de stocker des informations et d'effectuer des transactions de manière décentralisée et sécurisée. AirPlus a donc choisi de le décortiquer afin de mettre en lumière de manière très concrète les bienfaits que cette technologie pourrait demain apporter au secteur du voyage d’affaires.



La première partie de la rencontre aura pour objectif de vulgariser cette "révolution". Si la blockchain séduit aujourd’hui, c’est en raison de ses nombreux atouts comme la transparence des échanges, le cryptage sécurisé, la réduction des coûts, et surtout la suppression des intermédiaires qui entraine, de fait, la disparition de la notion de confiance puisque celle-ci est désormais omniprésente tout au long du process.



Comment la blockchain peut-elle et va-t-elle révolutionner le voyage d’affaires ? C’est ce que va aborder la seconde partie en exposant les différents domaines d’intervention de ce système dans le voyage d’affaires.