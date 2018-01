VLM Airlines : 3 nouvelles destinations au départ d'Anvers en février

Les nouvelles dessertes de VLM Airlines seront toutes assurées du lundi au vendredi à partir du 12 février 2018. Le vol Anvers – Birmingham proposera un décollage de Belgique à 12h00 (arrivée à 12h35) et un départ du Royaume-Uni à 13h05 (arrivée à 15h40).La liaison entre Anvers et Maribor prévoit une escale à Munich où les passagers peuvent monter ou descendre de l'avion. Le Fokker 50 décollera de Belgique à 10h10 pour se poser en Allemagne à 12h15. Il mettra le cap sur la Slovénie à 12h45 pour une arrivée à 14h20. Les horaires du vol retour table sur un départ de Maribor à 14h50. L'avion atterrira à Munich à 16h50 et à Anvers à 19h10.