VLM se renforce sur l’Écosse et l'Allemagne

La compagnie belge VLM va relier Anvers à Aberdeen 3 fois par semaine. Le lundi la liaison sera directe, en revanche, la ligne deviendra triangulaire les mercredi et vendredi. L'avion réalisera alors une escale de 30min à Birmingham dans le sens Écosse – Belgique. Le départ d'Anvers est programmé à 11h40 tandis que celui d'Aberdeen sera à 13h10.



La compagnie lancera également la route Anvers- Cologne-Bonn – Rostock le 4 juin. Elle sera assurée tous les jours sauf les mercredi et vendredi. La plus grande ville de Mecklembourg-Poméranie occidentale sera ainsi plus facilement accessible puisque les passagers pourront relier Cologne-Bonn à Rostock en 1h10 au lieu de 6 heures en voiture et 7 heures en train.