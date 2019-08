VTC : Kapten s’installe à Porto

Il y a un an, Kapten (alors appelé Chauffeur Privé) commençait son aventure à l’international en s’installant à Lisbonne. 12 mois plus tard, la plateforme VTC française s’est entre temps implantée dans d’autres villes européennes, dont Londres et Genève, et s’apprête à tenter une nouvelle expérience au Portugal. Les services de la plateforme seront en effet disponibles à Porto, 2ème ville du pays. La société indique que sa décision a été prise au regard d’un bilan satisfaisant à Lisbonne et aussi suite à "une demande soutenue des clients et des chauffeurs partenaires".