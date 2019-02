Vacances d'hiver : Prévisions du trafic pour le week-end du 8-10 février

Premier départ pour les vacanciers de la zone B (Académie de Clermont-Ferrand et Lyon) et qui dit vacances dit ... trafic dense. Selon Bison Futé, les routes seront notamment chargées en direction des stations de ski tout le week-end. Vendredi, en ville, seules les grandes métropoles et leurs alentours devraient connaître des difficultés. La journée du samedi est classée verte au niveau national et orange en Auvergne-Rhône Alpes.



Dans le détail, la circulation sera saturée entre Lyon et Albertville (A43) entre 10h00 et 14h00 et entre Bourg-en-Bresse et Genève entre 10h00 et 12h00. Des difficultés sont également à prévoir à hauteur de Clermont-Ferrand (A75) entre 10h00 et 15h00.



Côté rail, la SNCF attend 13 millions de voyageurs entre le 8 février et le 10 mars, soit 3 millions de plus qu'en 2018 à la même période. La plus grande période d'affluence sera entre le week-end du 23-24 février. La SNCF a cependant précisé que "la desserte entre Paris et les vallées alpines (Maurienne, Tarentaise, Chablais, Arve et Alpes du Sud) sera renforcée avec 440 TGV".