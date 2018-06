Vacances, les voyageurs européens vont dépenser plus

Ce sont plus de 4 000 personnes au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie ayant voyagé au cours des 24 derniers mois, qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude. Le but ? identifier les nouvelles tendances en matière de voyages et de réservations de vols, d’hôtels et de services additionnels. Parmi les pays étudiés, la plus forte intention d’augmenter les dépenses émane de l’Italie et du Royaume-Uni où plus de 40 % des répondants ont déclaré qu'ils dépenseraient davantage pour leurs vacances cette année - contre 28 % des voyageurs français et 30 % de leurs homologues allemands. En comparaison, seuls 15 % prévoient de réduire leurs dépenses.



Les voyageurs sont également prêts à dépenser plus que jamais pour les services additionnels de vol et d’hôtel qui pourraient améliorer leur expérience de voyage - avec une dépense moyenne de 124 €. Les voyageurs britanniques sont les plus gros consommateurs potentiels, prêts à dépenser en moyenne 161 € auprès des compagnies aériennes et hôtels - une augmentation de 17 % par rapport à ce qu'ils avaient déclaré en 2016 lorsque Sabre leur avait posé la même question.



Concrètement, les consommateurs sont prêts à dépenser, mais dans un écosystème du voyage de plus en plus fragmenté, Exemple concret avec les vols :



- 27 % se tournent vers un agent de voyages en ligne

- 23 % consultent le site web de la compagnie aérienne

- 17 % interrogent un moteur de méta-recherche comme Skyscanner

- 15 % interrogent un moteur de recherche tel que Google

- 10 % commencent par se rendre dans leur agence de voyages physique



Autre enseignement de l'étude, la qualité de l'offre pilote la dépense. Pour les Britanniques, tout est question de confiance et de sécurité. 32 % dépenseraient plus s’ils étaient certains d’obtenir la meilleure offre. Pour les voyageurs français, être récompensé pour leur fidélité arrive en tête avec 33 %. Parmi les autres raisons, citons les offres plus convaincantes de leurs compagnies aériennes et hôtels (22 %), la possibilité de réserver toutes les composantes du voyage au même endroit (20 %) et la facilité à trouver les produits et services recherchés (14 %).