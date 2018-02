Vague de froid à Moscou

Des dizaines de vols ont été retardés ou annulés dimanche sur les différents aéroports de Moscou en raison d'une tempête de neige, la plus forte jamais enregistrée dans la ville depuis 1957. Les précipitations ont atteint 43 cm en 24h, plus de la moitié de ce qui tombe en moyenne sur la ville en un mois, selon le Service national de météorologie. La circulation est difficile et de nombreux arbres fragilisés alors que de forts vents sont attendus dans les prochaines heures. Les voyageurs d'affaires sont invités à la plus grande prudence dans les rues de la capitale russe.