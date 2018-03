Vérifiez bien la monnaie lors des achats à bord

Près de 7 PNC sur 10 (69%) ont reconnu avoir déjà enfreint une règle à bord de l’avion pendant leurs heures de travail. L'entorse au règlement la plus souvent avouée par les équipages est d'avoir eu des relations sexuelles avec un(e) collègue pendant le vol (21%).



Toutefois, le second écart de conduit rapporté par ce sondage est au final bien plus embêtant pour les voyageurs d'affaires. 15% des personnes interrogées ont reconnu ne pas avoir rendu la monnaie exacte à un passager. Selon les estimations, ces collaborateurs mal honnêtes empocheraient ainsi en moyenne 41.75 € par mois.



Lorsqu’il leur a été demandé comment ils avaient réussi à ne pas rendre le montant exact sans que les clients s’en rendent compte, le personnel de cabine interrogé a admis " rendre la monnaie dans une devise différente " (32%). 27% ont reconnu ‘mentir en disant qu’ils n’avaient pas assez de monnaie’ . Un peu plus d’un quart (26%) indiquent ‘compter sur le fait que le passager ne vérifierait pas sa monnaie rendue’.



Le sondage révèle aussi que les hôtesses mentent parfois sur la disponibilité d’un produit en vol (14%). 27% d'entre eux ont dit cela car le passager était "malpoli" tandis que 26% l'on fait car ils ne voulaient pas épuiser leur stock trop rapidement.



Les autres comportements discutables sont manger/ boire devant les voyageurs (14%) et accepter un pourboire et/ou cadeau d’un passager en vol (10%).