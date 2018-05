Vidéoconférence, deux nouveautés chez Lifeize

Il existe à travers le monde plus de 32 millions de mini-espaces ou huddle rooms, des locaux de taille restreinte conçus pour des réunions informelles

Selon une étude de Frost & Sullivan, "". Avec Lifesize Dash, .lifesize.com/f il est désormais possible de transformer de manière économique ces espaces en espaces de travail collaboratif, et donner ainsi à un plus grand nombre d'équipes, les moyens de gagner en productivité. Dash, est un système abordable qui, pour moins de 1 000 euros, permet aux entreprises de toutes tailles de profiter de la visioconférence. La solution propose des outils de pilotage, une gestion centralisée et des mises à jour automatiques, gages de fluidité dans le déroulé des réunions.Compatible avec toute une gamme d'équipements audio et de caméras USB, cette solution permet aux clients de créer une salle de réunion adaptée à la spécificité de leurs besoins. La solution sera disponible au troisième trimestre 2018,Autre innovation, Lifesize Share .lifesize.com/share. simplifie considérablement les présentations en réunions. Solution sans fil simple d'emploi, l’outil autorise la connexion, la présentation de contenus, la mise en file d'attente de fichiers et le changement d'intervenants à partir d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone et fait office de point d'accès mobile sécurisé pour faciliter l'accès des invités à Internet, épargnant ainsi au réseau de l'entreprise quantité de risques inutiles.Pour exploiter cette solution, il suffit à l'animateur de se connecter à une URL personnalisée via un navigateur web et de choisir sa salle de réunion. Lifesize Share, vendu 499 euros, se charge du reste, puisqu'il détecte automatiquement l'ordinateur au moyen d'ultrasons et permet à l'intervenant de présenter un écran complet, une application ou un fichier spécifique, ou de diffuser en streaming une séquence vidéo et audio sur le moniteur en salle de réunion.