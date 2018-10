Vienne - Tokyo en direct

All Nippon Airways (ANA) étend son offre vers l’Europe avec un nouveau vol quotidien sans escale entre l’aéroport de Tokyo Haneda et l’aéroport International de Vienne, en Boeing 787-9. Cette nouvelle ligne sera inaugurée le 17 février 2019 et représentera la pierre angulaire de la stratégie d’ANA pour répondre à la demande croissante de liaisons entre l’Asie et l’Europe.



La demande de vols vers l’Europe connaît une forte hausse, en raison notamment du renforcement des relations économiques entre le Japon et l'Union Européenne. Les vols au départ de Haneda et Vienne permettent d'arriver très tot le matin ce qui est parfait pour les voyageurs d'affaires qui pourront soit profiter pleinement de leur journée, soit prendre des correspondances vers le reste de l’Europe. Vers la France, l’arrivée à Paris est à 9h15, vers Lyon à 9h10 et vers Nice à 11h55.