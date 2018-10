Vietjet et Japan Airlines partagent plus

Vietjet et Japan Airlines ont noué un accord de partage de codes qui s'appliquera sur les vols concernés à partir du 28 octobre 2018. Il prévoit que JAL pose ses codes sur les routes domestiques de sa partenaire vietnamienne Hô Chi Minh Ville - Hanoï, Hô Chi Minh Ville - Dà Nang et Hanoï - Dà Nang, ainsi que sur la liaison internationale entre Hanoï et l'Aéroport international du Kansai qui débutera le 8 novembre prochain.



Vietjet et JAL ont prévu d'étendre leur codeshare dans un futur proche. Elles augmenteront le nombre de vols à codes partagés sur les lignes entre les deux pays, ainsi que les liaisons domestiques de chaque compagnie.