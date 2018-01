Vietjet fait défiler des femmes en bikini en plein vol

VietJet a tenté de distraire les jeunes footballeurs en faisant défiler à bord une dizaine de mannequins portant des bikinis aux couleurs nationales et couvertes de paillettes.



Si - au vu des vidéos et photos prises - certains jeunes semblent apprécier cette initiative, d'autres joueurs et passagers ont plutôt l'air très mal à l'aise. Et sur les réseaux sociaux, ce spectacle a surtout rencontré de vives critiques. La compagnie a finalement dû présenter des excuses. Elle a assuré qu'il s'agissait d'un "mouvement improvisé" et que "le personnel concerné" avait été sanctionné.



Toutefois, ce n'est pas la première fois que la compagnie se fait taper sur les doigts pour l'organisation de défilés en petite tenue en plein vol. Elle avait été sanctionnée pour des faits similaires en 2012.