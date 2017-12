Vigilance sur les routes de 8 départements de l'Est

L'épisode de neige et verglas n'a rien de rare à cette époque de l'année mais Météo France souligne que " Compte-tenu de l'heure à laquelle il se produira demain matin, les conditions de circulation risquent d'être difficiles " et 8 départements sont placés en vigilance orange "neige et verglas" : l'Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort. L'alerte sera en vigueur entre 2 heures du matin et 15 heures, lundi 18 décembre.



Météo France attend entre 2 et 5 cm sur l'est de la Bourgogne comme en région lyonnaise, 3 à 7 cm sur la Franche-Comté. " Les automobilistes doivent rester "très prudents et vigilants" s'ils prennent le volant ", insistent les prévisionnistes.