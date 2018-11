Villefranche : endommagée lors d'une manifestation des gilets jaunes, l'A6 sera fermée jusqu'à 10h ce lundi

Le passage des Gilets Jaunes sur l'autoroute A6 au niveau de Villefranche-sur-Saône, samedi 24 novembre, a laissé des traces. Les voies entre les échangeurs Villefranche-sud et Arnas ont dû être fermées dans les deux sens afin que des travaux d'urgence soient réalisés.



L’autoroute A6 a rouvert ce dimanche vers 18 heures dans le sens Lyon-Paris. Toutefois prudence, la vitesse autorisée a été abaissée à 90km/h sur certaines portions de route.



En revanche, la reprise de la circulation sur l'axe Paris - Lyon n'est prévue que vers 10h ce lundi. Des travaux doivent, en effet, encore être effectués pendant la nuit. Les accès Villefranche Nord direction Lyon et direction Paris, Belleville direction Lyon et direction Paris, Villefranche Sud en sortie devraient rouvrir en même temps.



APRR, gestionnaire de l'autoroute, conseille aux conducteurs de prévoir un temps de trajet plus long lundi matin car l’heure de pointe risque d’être compliquée.