Vinci Aiport a acquis les 12 aéroports d'Airports Worldwide

Vinci Airports a racheté le portefeuille d'aéroports de la société Airports Worldwide, comportant 9 nouvelles plates-formes (deux en pleine propriété, trois en concession, quatre en exploitation totale) ainsi que de trois contrats de gestion partielle d'aéroports américains.



Avec cette opération, le gestionnaire d'aéroports étend son réseau aux États-Unis et renforce sa présence en Europe et en Amérique centrale. Vinci Airports possède désormais 45 installations dans onze pays et sur trois continents. Le nombre de passagers accueillis par an sur ses plates-formes s'élève à 182,2 millions de personnes (+ 25,6 millions).



Dans le détail, le portefeuille racheté par VINCI Airports se compose de :

- Deux aéroports en pleine propriété ("freehold property") : 100% de Belfast International Airport (Irlande du Nord), qui a accueilli 5,8 millions de passagers en 2017, et 90,1% de Skavsta Airport près de Stockholm (Suède), qui a géré 2,1 millions de voyageurs en 2017.



- Trois plates-formes en concession : 100% de la concession relative à l'exploitation du terminal et du parking d'Orlando-Sanford International Airport (Floride, États-Unis), qui a accueilli 2,9 millions de personnes en 2017, avec une durée de concession résiduelle de 21 ans ; et des participations en co-contrôle dans les deux principaux installations du Costa Rica, à savoir 48,75% de Juan Santamaria International Airport (San José) et 45% de Daniel Oduber Quiros International Airport (Liberia), qui ont géré respectivement 4,8 millions et 1,1 million de voyageurs en 2017, pour des durées de concession résiduelles de 8 et 13 ans.



- Quatre aéroports sous contrat d'exploitation totale : Hollywood Burbank Airport (Californie) qui a accueilli 4,7 millions de passagers en 2017, Ontario International Airport (Californie) qui a géré 4,2 millions de voyageurs en 2017 et les aéroports de Macon Downtown Airport et Middle Georgia Regional Airport (Géorgie).



- Trois contrats de gestion partielle pour les aéroports américains de Atlantic City International Airport (New Jersey), Raleigh Durham International Airport (Caroline du Nord) et une partie du terminal international de l'aéroport d'Atlanta (Géorgie), le plus important au monde par son trafic.