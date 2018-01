Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Vinci Airports : +12,4% en 2017

2017 a été une bonne année pour le gestionnaire d'aéroports Vinci Airports. Ses installations - en France mais aussi au Cambodge, au Chili, au Japon, République dominicaine,... - ont géré 156,6 millions de voyageurs sur les 12 derniers mois, dont 148,9 millions dans les plates-formes détenues au 1er janvier 2017, en croissance de 12,4% par rapport à l’exercice précédent.



Au quatrième trimestre 2017, le groupe a géré 38,5 millions de passagers, dont 36,5 sur les aéroports détenus au 1er janvier 2017 (+11,9%).



Au quatrième trimestre 2017, le groupe a géré 38,5 millions de passagers, dont 36,5 sur les aéroports détenus au 1er janvier 2017 (+11,9%).



Les aéroports français de l'entreprise participent à la croissance. Ils ont progressé de +10,1% au quatrième trimestre. L'aéroport de Nantes Atlantique affiché une hausse de 18,8% pour le 4eme trimestre. Sur l'année il a accueilli 5,5 millions de passagers, soit 700 000 passagers de plus qu’en 2016 (+14,9%). La croissance du trafic est aussi restée très soutenue dans les aéroports de Rennes Bretagne (+10,0%) et de Dinard Bretagne (+16,3%) au quatrième trimestre, confirmant le dynamisme de la demande dans la région du Grand Ouest. En hausse de 13,1% depuis le début de l’année, Rennes Bretagne franchit pour la première fois le cap des 700 000 passagers, porté par l’envol du trafic vers l’Europe.



L’aéroport de Lyon-Saint Exupéry enregistre une croissance de 6,8% au quatrième trimestre, tiré par le trafic international, notamment vers l’Europe et l’Afrique du Nord. Vinci Airport ajoute : " En croissance de 7,7% depuis le début de l’année, Lyon-Saint Exupéry confirme son changement d’échelle, suite à l’inauguration de son nouveau terminal T1 en octobre 2017. La barre symbolique des 10 millions a été franchie en décembre, atteignant 10,3 millions de passagers accueillis sur 12 mois ". En 2017, les pistes françaises du réseau VINCI Airports ont accueilli 18,2 millions de passagers, en croissance de 9,4% par rapport à 2016.



Au Portugal, les 10 aéroports gérés par VINCI Airports voient leur trafic progresser de 12,5% au quatrième trimestre par rapport à 2016, avec 11,7 millions de voyageurs. De plus pour la première fois de leur histoire, ces 10 installations franchissent en 2017 le cap symbolique des 50 millions de passagers en accueillant 51,8 millions de voyageurs sur 12 mois, soit 7 millions de plus qu’en 2016 (+16,5%), dont 4 millions supplémentaires pour le seul hub de Lisbonne (+18,8%), qui termine l’année à 26,7 millions de passagers.



Au Cambodge, la très forte croissance du trafic observée depuis janvier dans les trois aéroports du pays se poursuit au quatrième trimestre. D’octobre à décembre, ils ont accueilli 2,5 millions de personnes, en hausse de 23,7% par rapport à l’exercice précédent. Vinci ajoute "Ces résultats traduisent le développement record du trafic en provenance de Chine, ainsi que les bonnes performances de toutes les compagnies basées dans le pays".



Pour la première fois en 2017, les tarmac du Cambodge ont franchi la barre des 8 millions de passagers pour atteindre 8,8 millions de passagers accueillis sur 12 mois (+25,1%), dont 4,2 millions pour chacun des aéroports de Phnom Penh (+25%) et Siem Reap (+21%). L’aéroport touristique de Sihanoukville enregistre pour sa part une croissance exceptionnelle de 115% depuis le début de l’année, avec 338 000 voyageurs.



Au Chili, l’aéroport de Santiago, dont la première pierre du futur terminal a été posée en septembre 2017, enregistre une croissance de 13,3% au quatrième trimestre, avec près de 5,8 millions de passagers accueillis. La nouvelle compagnie low cost JetSmart continue de stimuler le trafic domestique tandis que le trafic international reste aussi très dynamique, notamment depuis le Brésil et l’Argentine qui progressent de près de 30%.

En croissance de 11,6% depuis le début de l’année, l’aéroport International de Santiago a atteint le cap des 21 millions de passagers annuels, soit 2 millions de plus qu’en 2016.



Au Japon, les plates-formes du Kansai enregistrent sur le quatrième trimestre une croissance de 10,3% par rapport à 2016. "Comme au trimestre précédent, cette hausse s’explique en majeure partie par la poursuite du fort développement du trafic international, notamment avec la Chine, ainsi que par le fort dynamisme des compagnies low-cost coréennes, qui augmentent toutes leurs capacités vers l’aéroport International du Kansai (KIX). Le trimestre est également marqué par une reprise de la croissance du trafic avec l’Europe" . Au mois de novembre, les quatre compagnies desservant des destinations européennes au départ de KIX ont réalisé des taux de remplissage moyens de plus de 90%. Sur les 3 derniers mois de l’année, KIX voit son trafic augmenter de 15,6%. Depuis le début de l’année, les pistes de KIX et Osaka-Itami ont géré près de 43,6 millions de voyageurs, en hausse de 8,5% par rapport à 2016.



En République Dominicaine, les 6 aéroports gérés par VINCI Airports enregistrent une croissance de 0,9% au quatrième trimestre. Le passage des ouragans Irma et Maria en septembre a fortement impacté le nombre de fréquences sur Porto Rico (-31 000 passagers au quatrième trimestre), cette baisse étant toutefois compensée par le dynamisme du trafic en provenance d’Amérique du Nord, notamment depuis le Canada et le Mexique qui affichent des taux de croissance à deux chiffres. "Au total, le passage des deux ouragans a entraîné une perte d’environ 45 000 passagers" . Avec plus de 5,1 millions de passagers accueillis depuis le début de l’année, les aéroports gérés par VINCI Airports en République Dominicaine terminent l’année avec un trafic en croissance de 3,7%.